

Йозвиак: отчет Еврокомиссии по расширению ЕС будет представлен 31 октября

27.09.2023 16:28





Рикард Йозвиак, глава брюссельского бюро «Радио Свобода», пишет в Twitter (X) о том, что по последним данным, свои окончательную оценку того, как Грузия выполнила 12 рекомендаций для получения статуса кандидата ЕС, Еврокомиссия представит 31 октября.



«По последним оценкам, отчеты Еврокомиссии о расширении будут опубликованы 31 октября», — пишет главред бюро «Радио Свобода».



В своем посте Рикард Йозвиак также желает Украине, Молдове и Грузии «счастливого Хэллоуина» — международного праздника, который отмечается 31 октября.



Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявили, что полностью из 12-ти рекомендаций Грузия выполнила только 3, и что в правящей команде не должны терять времени — надо работать для положительного результата.



В партии власти иная точка зрения. Официальный Тбилис считает, что из 12-ти рекомендаций не выполняется — по причине преград со стороны оппозиции — только требование о деполяризации политической среды.







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