

Самнидзе: Похоже, что Мелия создаст отдельную партию

27.09.2023 17:06





По словам оппозиционного депутата Хатуны Самнидзе, Ника Мелия покинет «Национальное движение» и создаст отдельную партию.



По словам Самнидзе, необходимы сильные оппозиционные партии, а внутренние беспорядки ослабляют оппозиционное крыло в целом.



«Я уже давно говорю, что, похоже, Мелия создаст отдельную партию. Это было видно еще раньше и уже было подтверждено с его стороны. У меня есть ожидание, что он покинет «Национальное движение». Когда в оппозиционных партиях происходят внутренние беспорядки и возникает внутренняя конфронтация, это ослабляет оппозиционное крыло в целом. Нам нужны сильные партии на стороне оппозиции. Нам нужно больше координации и создания альтернатив. Для этого даже нужны выраженные профили из каждой партии. Партия, где идет постоянная конфронтация, конечно, этого не добьется. Логично, если Ника Мелия создаст отдельную партию и уйдет от «Национального движения». Я собираюсь сотрудничать и разговаривать со всеми партиями, но давайте посмотрим, какой избирательный центр будет создан, каково будет мнение», — заявила Хатуна Самнидзе.



Член «Национального движения» Ника Мелия не исключил выхода из партии. «В нашей партии тяжелая реальность, я не исключаю, что нам придется бороться с другой платформы, в таком случае мы могли бы пожать друг другу руки и достойно расстаться», — заявил Мелия.







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