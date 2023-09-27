

Гарибашвили: Мир имеет величайшее значение, и мы осознаем высокую цену конфликта

27.09.2023 17:44





Мир имеет для Грузии величайшее значение, и мы осознаем высокую цену конфликта, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на мероприятии, посвященном 15-летию работы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.



По словам премьера, с 2012 года правительство на протяжении десяти лет непрерывно и успешно сохраняет мир и стабильность, что обусловливает экономический прогресс.



«Мы готовы улучшить качество жизни для всех граждан Грузии, в том числе, на оккупированных территориях. Вторжение России в 2008 году имело тяжелые последствия для нашего народа. Нестабильная ситуация, существующая из-за российской агрессии и войны в Украине, напоминает нам о необходимости мира и урегулирования конфликтов в Восточной Европе, в том числе, российско-грузинского конфликта. Включенность в этот процесс Миссии наблюдателей ЕС действительно имеет решающее значение, и мы надеемся, что рано или поздно сможем достичь этой цели.



В заключение позвольте мне выразить нашу готовность и полную поддержку Миссии наблюдателей ЕС. Мы стоим в решающий момент нашего общего европейского будущего и выражаем нашу искреннюю благодарность ЕС, команде наблюдательской миссии ЕС и всем тем, кто ее поддерживал. Пусть этот 15-й юбилей будет свидетельством того, чего мы достигли вместе, и напоминанием о постоянном обязательстве, которое мы разделяем относительно мира, примирения и благополучия всех граждан Грузии. Мы все с нетерпением ждем того дня, когда воцарится мир. Большое спасибо!», - заявил Ираклий Гарибашвили.



Информацию об этом распространяет администрация правительства.





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