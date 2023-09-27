

TIG: Элитная коррупция в Грузии приобрела крайнюю форму присваивания государства

27.09.2023 17:45





Неправительственная организация Transparency International публикует обновленный список возможных случаев элитной коррупции.



Специалисты изучили 144 дел, где фигурируют десятки высокопоставленных должностных лиц — судей, депутатов, представители правительства Грузии.



Организация утверждает, что элитная коррупция в Грузии приобрела крайнюю форму присваивания государства.



По словам авторов, тревогу вызывает то, что прокуратура Грузии, Служба госбезопасности и другие ведомства, созданные для борьбы с коррупцией, оставляют преступления без реагирования в том случае, когда в деле фигурируют лица, приближенные к власти.



«Чтобы решить проблему коррупции на высоком уровне, необходимо передать полномочия Агентства по борьбе с коррупцией и прокуратуры независимому агентству по борьбе с коррупцией, которое будет оснащено соответствующими ресурсами, полномочиями и высокой степенью независимости для беспристрастного и тщательного расследования случаев коррупции. коррупция на высоком уровне», — заявляют авторы доклада.



К рассмотренным делам добавилось и дело экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе за сотрудничество с ФСБ России, против которого США 14 сентября ввели санкции.



В докладе отмечается, что после того, как Парцхаладзе покинул пост, имущество его супруги значительно увеличислось — об этом организация писала еще в 2018 году.



Отмечается, что мэрия Тбилиси незаконно передала Парцхаладзе в феврале 2016 года имущество в результате — предположительно — коррупционной сделки. К такому выводу пришла Государственная служба аудита.



«При наличии независимой и беспристрастной системы правосудия, на Отара Парцхаладзе должна была быть возложена соответствующая ответственность за ряд дел», — заявляет Transparency International.



Источник: SOVA

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