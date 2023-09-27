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Виола фон Крамон: Похоже, у МВФ также есть проблемы с некоторыми решениями правительства Грузии


27.09.2023   19:01


Не только Еврокомиссия и Европарламент не удовлетворены прогрессом правительства Грузии, но и МВФ. Так европарламентарий Виола фон Крамон откликается на информацию о приостановке программы Международного валютного фонда.

«Не только Еврокомиссия и Европарламент не удовлетворены прогрессом реформ правительства Грузии, но, похоже, у МВФ также есть проблемы с некоторыми решениями нынешнего правительства.

Не удивлена», — написала фон Крамон на своей странице в Twitter.


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