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Виола фон Крамон: Похоже, у МВФ также есть проблемы с некоторыми решениями правительства Грузии
27.09.2023 19:01
Не только Еврокомиссия и Европарламент не удовлетворены прогрессом правительства Грузии, но и МВФ. Так европарламентарий Виола фон Крамон откликается на информацию о приостановке программы Международного валютного фонда.
«Не только Еврокомиссия и Европарламент не удовлетворены прогрессом реформ правительства Грузии, но, похоже, у МВФ также есть проблемы с некоторыми решениями нынешнего правительства.
Не удивлена», — написала фон Крамон на своей странице в Twitter.
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