

И.о президента НБГ встретилась с представителями коммерческих банков и бизнес-ассоциаций

27.09.2023 21:32





Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава провела сегодня рабочую встречу с руководителями бизнес-ассоциации и банковского сектора.



Участники встречи обсудили планы на будущее, которые дадут дополнительный стимул экономике и населению в плане увеличения доступа к финансам .



На встрече еще раз было подчеркнуто, что финансовая система остается лояльной к международным санкциям.





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