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И.о президента НБГ встретилась с представителями коммерческих банков и бизнес-ассоциаций
27.09.2023 21:32
Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава провела сегодня рабочую встречу с руководителями бизнес-ассоциации и банковского сектора.
Участники встречи обсудили планы на будущее, которые дадут дополнительный стимул экономике и населению в плане увеличения доступа к финансам .
На встрече еще раз было подчеркнуто, что финансовая система остается лояльной к международным санкциям.
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