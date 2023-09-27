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И.о президента НБГ встретилась с представителями коммерческих банков и бизнес-ассоциаций


27.09.2023   21:32


Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава провела сегодня рабочую встречу с руководителями бизнес-ассоциации и банковского сектора.

Участники встречи обсудили планы на будущее, которые дадут дополнительный стимул экономике и населению в плане увеличения доступа к финансам .

На встрече еще раз было подчеркнуто, что финансовая система остается лояльной к международным санкциям.


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