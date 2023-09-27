

Зурабишвили: Литва всегда твердо стояла рядом с Грузией

27.09.2023 21:56





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.



«У меня была важная встреча с президентом Гитанасом Науседой, давним другом и союзником Грузии. В этот решающий момент для Грузии на пути к интеграции в ЕС ваша непоколебимая поддержка неоценима. Литва всегда твердо поддерживала Грузию. Спасибо за вашу важную поддержку» — написала Зурабишвили в социальной сети по итогам встречи.





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