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Зурабишвили: Литва всегда твердо стояла рядом с Грузией
27.09.2023 21:56
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
«У меня была важная встреча с президентом Гитанасом Науседой, давним другом и союзником Грузии. В этот решающий момент для Грузии на пути к интеграции в ЕС ваша непоколебимая поддержка неоценима. Литва всегда твердо поддерживала Грузию. Спасибо за вашу важную поддержку» — написала Зурабишвили в социальной сети по итогам встречи.
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