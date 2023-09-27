

Украинская ассоциация футбола объявляет бойкот соревнованиям, к которым будут допущены российские команды

27.09.2023 23:39





Украинская ассоциация футбола (УАФ) отказалась принимать участие в соревнованиях, на которые будут допущены какие-либо российские команды или сборные.



УАФ также обратилась к другим футбольным организациям с просьбой присоединиться к бойкоту и занять такую же позицию против допуска российских команд к европейскому футболу.



Накануне УЕФА сообщила о намерении допустить к европейским соревнованиям юношеские команды России (до 17 лет), даже если жеребьевка в них уже прошла. Исполком УЕФА поручил своей администрации проработать техническое решение этого вопроса.



УЕФА объяснила свое решение тем, что «детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».



Очередной чемпионат Европы для юношенских сборных (до 17 лет) пройдет на Кипре в мае-июне 2024 года. Квалификационные матчи состоятся осенью, жеребьевки на этом турнире, в котором должны были принять участие 55 сборных, еще не было. В финальную часть турнира попадут 16 сборных.





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