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Госдеп США против возвращения России в Совет ООН по правам человека
27.09.2023 23:50
Официальный представитель Госдепартамента США сообщил телеканалу CNN, что Вашингтон против предложения России вернуть ее в Совет ООН по правам человека.
«Мы надеемся, что члены ООН решительно отвергнут эту нелепую кандидатуру, как они это сделали в прошлом году подавляющим большинством голосов», — заявил он.
Россию исключили из Совета в апреле прошлого года. Документы, которыми располагает Би-би-си, показывают, что российские дипломаты пытаются добиться переизбрания своей страны в Совет на новый трехлетний срок.
«Россия совершила нарушения международного гуманитарного права и преступления против человечности в Украине, а также нарушения и злоупотребления правами человека в России, включая произвольные аресты россиян, пытающихся реализовать свою свободу выражения мнений, чтобы осудить жестокую войну Путина», — заявил CNN представитель Госдепа.
«В октябре прошлого года Совет назначил специального докладчика по ситуации с правами человека в России, что еще раз продемонстрировало непригодность России для членства в Совете», - добавил представитель Госдепа.
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