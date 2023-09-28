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Президент Латвии: Грузия должна присоединиться к общей внешней политике и политике безопасности ЕС


28.09.2023   11:02


Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Грузию добиться дальнейшего прогресса в осуществлении реформ и выполнить необходимые рекомендации в направлении статуса кандидата в ЕС. Информацию об этом распространила администрация президента Латвии Эдгарса Ринкевичса после его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В администрации президента Латвии также подчеркивают, что абсолютное большинство грузин поддерживают необратимый прогресс Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.

«Учитывая ожидания грузинского общества и значительную поддержку евроинтеграции, политические силы Грузии должны сделать все, чтобы использовать историческую возможность выполнить рекомендации Евросоюза и получить статус кандидата», — заявил Ринкевичс.

Вместе с тем, Ринкевичс отметил, что Грузия должна присоединиться к общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза, включая санкции ЕС против России.


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