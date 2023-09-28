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Папуашвили: Ошибка, которую совершил Евросоюз в прошлом году, не должна повториться
28.09.2023 12:09
Ошибка, которую совершил Евросоюз в прошлом году, не должна повториться, поскольку решение о статусе в то же время является посылом об отношении Евросоюза к многолетней борьбе грузинского народа за возвращение своего места в европейской семье, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе своего визита в Дублин.
Как отметил Папуашвили, участие в конференции председателей парламентов государств-членов Совета Европы важно не только для встреч на высоком уровне, но и для того, чтобы объяснить, что ошибка, допущенная Евросоюзом в прошлом году, не должна повториться.
«Я думаю, что сейчас наиболее важно донести политические послания и объяснить, что та ошибка, которую совершил Евросоюз в прошлом году, не должна повториться, потому что решение о статусе в то же время является посылом, с одной стороны, об отношении Евросоюза к грузинскому народу, многолетней борьбе грузинского народа, в том числе физической, за возвращение своего места в европейской семье. Это также послание России, и важно, чтобы Европейский союз подошел к этому решению с такой ответственностью. Соответственно, принять положительное решение в отношении Грузии. По самой своей природе статус – это маленький шаг для ЕС, но для нас это большой шаг. Поэтому важно, чтобы государства-члены ЕС полностью осознали эту ответственность», - заявил Папуашвили.
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