

В ЕС допускают расширение до 36 стран-членов

28.09.2023 12:46





В Евросоюзе допускают расширение до 36 стран-членов и начинают обсуждать необходимые для этого изменения в самом ЕС.



Как сообщает "Европейская правда", об этом упомянули в анонсе неформальной встречи министров, опубликованном председательствующей в Совете ЕС Испанией.



Речь идет о министерской встрече 28-29 сентября в Мурсии для обсуждения общих вопросов и расширения ЕС. Она также станет определенным подготовительным этапом к встрече Европейского политического сообщества, запланированной на 5 октября в Гранаде, где вопрос расширения также будет одним из центральных.



"Главный фокус неформальной министерской встречи в первый день, четверг 28 сентября – необходимость проводить внутреннюю подготовку к тому, что в ЕС может быть до 36 стран-членов, а также усиливать поддержку стран-кандидатов", – отмечают в анонсе.



Во время этой неформальной встречи запланированы несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархеи. Они будут посвящены влиянию будущего расширения на политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональным реформам, которые нужны самому Евросоюзу для готовности к расширению.



Во время рабочего обеда министры сосредоточатся на подготовке встречи лидеров в Гранаде и обсуждении концепции открытой стратегической автономии (OSA) на следующий день, 6 октября.



Как известно, вопрос реформы Евросоюза активно обсуждается на фоне подготовки к его расширению за счет государств Восточной Европы и Западных Балкан.



12 экспертов по просьбе Франции и Германии, которые считаются самыми влиятельными членами Евросоюза, предложили план структурной реформы объединения, чтобы оно было готово к принятию новых государств в будущем.



Ранее европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи поддержал предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем график приема стран-кандидатов в ЕС до 2030 года.





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