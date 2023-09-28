

Нацвлишвили: Восстановление прямого авиасообщения с Россией было соглашением двух государств

28.09.2023 13:00





Депутат от партии «Лело» Анна Нацвилишвили прокомментировала заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу авиасообщения с Грузией, и отметила, что и без его заявления ясно, что возобновление полетов является результатом соглашения между двумя государствами.



«Восстановление прямого авиасообщения было соглашением двух государств. Напомню, это происходит в то время, когда весь цивилизованный мир пытается дистанцироваться от России, изолировать ее, а европейскими государствами приняты серьезные меры по сокращению экономических связей с Россией... Мгновенно этот процесс не мог прекратиться, но это однозначно снижающийся показатель. Международная изоляция России является одним из важных механизмов прекращения убийства невинного украинского народа, и в это время Грузия восстанавливает прямые полеты», - заявила Нацвлишвили.



Для справки, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, когда они увидели, что нынешние власти в Тбилиси заинтересованы в нормализации отношений, они договорились с правительством Гарибашвили о возобновлении полетов и отмене визового режима между странами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





