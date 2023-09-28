

Лавров: «Мы договорились с правительством Гарибашвили о возобновлении полетов»

28.09.2023 13:05





По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, решение о восстановлении авиасообщения было принято после переговоров с правительством Гарибашвили.



В «Грузинской мечте» заявляют, что это было одностороннее решение Москвы.



«И когда мы увидели, что нынешнее правительство в Тбилиси заинтересовано в нормализации отношений, хотя бы в интересах простых людей, которые хотят общаться друг с другом, ездить друг к другу в гости, посещать наши страны в качестве туристов, хотят бизнес вести, в конце концов, который традиционно связывал наши хозяйственные системы, мы договорились с правительством господина Гарибашвили о возобновлении полетов и отменили визовый режим», — сказал Лавров в интервью ТАСС.



При этом он отметил, что безвизовый режим для российских граждан существовал уже достаточно давно и многие граждане РФ им пользовались.



По словам Лаврова, «введение на основе взаимности безвизового режима и для грузинских граждан, а также установление воздушного сообщения делают связи Москвы и Тбилиси более удобными и комфортными».



«Расширяется количество рейсов, расширяется и география прямых рейсов. Торговый оборот увеличивается. У нас популярны многие традиционные грузинские экспортные товары: вино, боржоми и многие другие», — сказал глава МИД РФ.



Напомним, указом Владимира Путина ограничение на прямые авиарейсы в Грузию было снято 15 мая 2023 года. В тот же день был отменен визовый режим для поездки граждан Грузии в Россию.





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