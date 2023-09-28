

Деканоидзе: Лавров разоблачил власти Грузии в сотрудничестве

28.09.2023 14:46





По мнению депутата от оппозиции Хатии Деканоидзе, Сергей Лавров разоблачил грузинское правительство в сотрудничестве.



Хатия Деканоидзе прокомментировала заявление министра иностранных дел России, в котором Сергей Лавров отметил:



По словам Деканоидзе, Лавров подтвердил изменение внешнеполитического курса властей Грузии.



«23 мая я сделала заявление, в котором открыто спросила власть Грузии и сказала общественности, что существуют тайные переговоры, соглашение между властью Грузии и властями России, на которые мы не получили ответа от нашей власти.



Как оказалось сегодня, власть Лаврова, Кремль имеет прямую связь с правительством Гарибашвили, что является точным подтверждением того, что в условиях этой власти, с помощью Гарибашвили, Парцхаладзе и других агентов ФСБ, Иванишвили решил превратить Грузию в единственную платформу для России в регионе. После геополитических изменений влияние России в регионе сильно сократилось и практически отсутствует. Пока Евросоюз рассматривает возможность предоставления статуса кандидата Грузии, и с геополитической точки зрения, благодаря грузинскому народу, получить статус кандидата возможно, Лавров разоблачает грузинские власти. Разоблачения будут продолжаться, что подразумевает то, что имеет место очень серьезный саботаж и серьезное изменение внешней политики грузинских властей, что и подтвердил Лавров.



Это несовместимо с внешнеполитическим курсом, который должна проводить Грузия из-за её евроатлантических устремлений. Этот курс закреплен в нашей Конституции. Логическим результатом этого соглашения является восстановление авиасообщения. Логика одна: согласно решению Иванишвили, правительство Гарибашвили намерено сделать Грузию единственной платформой для России в регионе», — заявила Хатия Деканоидзе.





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