

Папуашвили: страны призывающие ввести санкции против РФ подталкивают Грузию к эскалации

28.09.2023 14:52





«Единственный итог визитов президента в страны Балтии – призыв к введению санкций против России», — утверждает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Конечно, то, что мы услышали, возмутительно — прямой призыв к Грузии ввести санкции против России. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался, и в последнее время обсуждения со стороны партнеров не велось. Очень плохо, что единственным результатом визита президента, на который она не получила одобрения правительства, является то, что Латвия призвала нас ввести санкции против России. Мы объяснили причину, по которой Грузия не вводит санкции против России. Введение санкций приведет к новому этапу эскалации в отношениях с Россией. Вступив в санкционную войну, нашей стране будет нанесен экономический ущерб. Конечно, вступление в такую эскалацию с Россией в итоге создает риски для нашей безопасности».



При этом Папуашвили подчеркивает, что страны призывающие ввести соответствующие санкции, которые при этом не дают Грузии гарантии безопасности, не оказывают экономическую поддержку «подталкивают Грузию к эскалации».

«Это еще раз доказало, насколько правильным было решение правительства не давать разрешения на визиты Саломе Зурабишвили. Мы видим, что на практике её визиты вредны, что вопрос о введении санкций, который долгое время был закрыт, возник ниоткуда», — заявил Шалва Папуашвили.







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