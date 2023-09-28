

60 полицейских против 15 демонстрантов — результаты мониторинга HRC за протестами в Тбилиси

28.09.2023 14:57





Как показал мониторинг, количество полицейских, мобилизованных во время демонстраций проходящих в Тбилиси непропорционально количеству демонстрантов. Об этом говорится в отчете Правозащитного центра (Human Rights Center, HRC).



В период с января по август 2023 года наблюдатели организации вели мониторинг на 10 акциях протеста.

Как указали авторы отчета, фиксировались случаи, когда количество сотрудников полиции заметно превышало число участников митинга. В других случаях количество сотрудников полиции было недостаточным для обеспечения общественного порядка и безопасности демонстрантов, а именно, для защиты участников собрания от контрдемонстрантов имеющих насильственные намерения.



«Более того, полицейские без формы присутствовали на демонстрациях вместе со своими коллегами в форме, и их невозможно было идентифицировать», — указано в документе.



Авторы сравнили несколько акций, прошедших в Тбилиси, у которых были разные организаторы.



С 28 мая по 4 июня наблюдатели HRC наблюдали за акцией организованной Бекой Григориадисом, отцом Лазаре Григориадиса, задержанного после мартовских протестов, на площади возле парламента.



В одном из случаев, в ночь на 3 июня, количество полицейских «как минимум в три раза» превышало количество участников акции. В частности, в ночь на 3 июня, около 01:30 часов, на месте было мобилизовано около 60 полицейских, когда в акции участвовало до 15 человек.



Напротив, на майском проправительственном митинге, организованном Гией Гачечиладзе (он же «Уцноби»), по данным HRC, приняли участие около 11 000 человек, при этом на месте было мобилизовано лишь до 100 сотрудников полиции.

31 июля на митинге под названием «Россия – враг, а не гость!», организованном общественными организациями, на месте было задействовано непропорционально большое количество сотрудников полиции. В акции приняли участие около 350 граждан, на ней присутствовало до 65 сотрудников полиции.



Как указано в докладе, чтобы защитить безопасность и свободу слова участников акции, государство должно действовать исходя из ситуации.



«Непропорциональное и чрезмерное вмешательство полиции вместо снижения напряженности может, наоборот, создать конфронтационную ситуацию и вместо деэскалации возможного конфликта привести к его обострению», — говорится в докладе.



Кроме того, по оценке Правозащитного центра, во время Прайда 8 июля 2023 года было мобилизовано недостаточное количество полицейских.



«Вскоре после того, как была распространена информация о запланированном Прайде, различные группы объявили о контрдемонстрации, за которой последовали публичные призывы и публикации в социальных сетях присоединиться к их контрдемонстрации; их посты и обращения содержали разжигание ненависти.



HRC считает, что государство не выполнило свое позитивное обязательство по защите участников Прайда от агрессивных действий контрдемонстрантов», — указано в докладе.



Авторы доклада напоминают, что согласно судебной практике Европейского суда по правам человека, сотрудники полиции несут прямую ответственность за защиту людей, когда они знают или должны были знать о рисках, связанных с любым публичным мероприятием, организованным любой уязвимой группой.



Другая тенденция, отмеченная в докладе, касается присутствия на акциях полицейских без униформы. По мнению «Правозащитного центра», важно, чтобы мобилизованные на митинги полицейские были четко и индивидуально идентифицируемы:



«Последнее способствует повышению ответственности и подотчетности полицейских, присутствующих на собраниях, поскольку у них будет ощущение, что за ними следят, и если они не отвечают требованиям закона, они могут быть привлечены к ответственности за нарушение. Следовательно, это повышает уровень ответственности. Сотрудники полиции всегда должны быть легко узнаваемы обществом и должны носить униформу или другие опознавательные символы», — указано в отчете.



Учитывая вышеизложенное, организация обращается со следующей рекомендацией к Министерству внутренних дел Грузии:



• Эффективно обеспечить защиту свободы выражения мнений и собраний всех граждан;

• руководствоваться принципами законности, необходимости и соразмерности для обеспечения мирного проведения собраний и демонстраций;

• обеспечить участие полицейских в форме и опознаваемых лиц в процессе проведения собраний и демонстраций;

• обеспечить мобилизацию пропорционального количества полицейских во время собраний и демонстраций;

• обеспечить защиту участников мирных собраний от агрессивных контрдемонстрантов.







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