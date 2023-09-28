

Деканоидзе: Иванишвили решил с помощью агентов ФСБ превратить Грузию в единственную платформу для России

28.09.2023 15:27





Иванишвили решил с помощью Гарибашвили, Парцхаладзе и других агентов ФСБ превратить Грузию в единственную платформу для России в регионе, - заявила депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.



По словам Деканоидзе, «Россия вместе с властями Грузии делает все, чтобы подорвать перспективу получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС», и частью этого являются восстановление авиасообщения и заявление Лаврова, события, связанные с Нацбанком и импичмент президента Грузии.



«Лавров уличил власти Грузии в сотрудничестве. 23 мая я сделала заявление, в котором открыто обратилась к властям и сказала обществу, что существуют скрытные переговоры, соглашение между властями Грузии и России, но на это тогда мы не получили ответа от властей. Как выяснилось сегодня, у властей Лаврова, Кремля есть прямая связь с правительством Гарибашвили, а это подтверждает то, что в условиях этих властей Иванишвили решил с помощью Гарибашвили, Парцхаладзе и других агентов ФСБ превратить Грузию в единственную платформу для России в регионе. Когда Евросоюз рассматривает вопрос о предоставлении статуса Грузии, Лавров разоблачает правительство, и я думаю, что это разоблачение будет продолжаться. Практически имеют место очень серьезный саботаж и смена внешнеполитического курса со стороны властей, что и подтвердил Лавров», - заявила Деканоидзе.





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