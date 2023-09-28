

Премьер Грузии: Президент ничего не сделала на пути евроинтеграции нашей страны, абсолютно ничего

28.09.2023 16:45





Г-жа президент ничего не сделала на пути евроинтеграции нашей страны, абсолютно ничего. Ее несогласованный вояж в Европу – это печальный факт. Она сделала очень тяжелые заявления, и то минимальное доверие, которое существовало между нами, потеряно, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Что касается импичмента, то, по словам премьер-министра, это формальная процедура, которую власти были обязаны осуществить.



«Я не мог своей подписью позволить г-же президенту продолжать саботаж против страны, я не мог стать соучастником этого. Если человек внутри страны заявляет такие неприемлемые вещи, а потом просит нас дать согласие на свою поездку в Европу, то ведь неизвестно, что этот человек будет там говорить. У нас больше нет доверия к ней. Мы не знаем, что она будет говорить, отправившись в какую-либо страну с нашим мандатом, с нашего разрешения. Для нас это туманно. Этим обоснован наш отказ, поскольку она прямо противоречит национальным интересам нашей страны. Наш интерес был и заключается в том, чтобы страна получила статус [кандидата в члены ЕС]. Любые заявления, действия против этого являются саботажем и противоречат национальным интересам нашей страны.



Даже маленький ребенок поймет, что это обязанность реагировать на любые нарушения закона или порчу чего-либо, тем более на нарушение Конституции. Мы были обязаны и вынуждены формально отреагировать. Человек демонстративно нарушил Конституцию.



По поводу импичмента мы сказали, что это формальная процедура, у нас недостаточно голосов, но мы потеряли доверие к человеку. Его действия неясны. Я всегда воздерживался от публичной критики в ее адрес, несмотря на ее достаточно критические высказывания», - заявил премьер-министр.



Что касается того, насколько процедура импичмента связана со статусом кандидата в ЕС, премьер-министр говорит, что такой связи не существует.



По его словам, ни президент, ни оппозиция ничего не сделали на пути евроинтеграции страны.



«Г-жа президент ничего не сделала на пути евроинтеграции нашей страны, абсолютно ничего. Если кто и что-то сделал за последние десять лет, так это власть «Грузинской мечты». Никто, ни президент, ни оппозиция, ничего не сделали на пути евроинтеграции страны», - заявил премьер-министр.





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