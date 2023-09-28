

Гарибашвили: Негативное решение по статусу [ЕС] будет неприемлемо и оскорбительно для нашего народа и страны

28.09.2023 17:22





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, страна заслуживает предоставления статуса кандидата в ЕС, учитывая проведенные реформы, достигнутый прогресс и сложную геополитическую ситуацию.



По его словам, если Еврокомиссия примет негативное решение в отношении Грузии, «это будет абсолютно неприемлемо и оскорбительно для нас, нашего народа и страны».



«У меня, вы знаете, была встреча с Шарлем Мишелем, а также я встречался с руководителями ряда европейских стран и говорил с ним открыто. Я больше говорю в закрытом формате, чем публично. Мой посыл прост, однозначен и недвусмысленен: страна заслуживает статуса кандидата в ЕС, учитывая проведенные реформы, достигнутый прогресс и эту сложную геополитическую ситуацию.



Неприемлема попытка, чтобы кто-то нас притеснил и пересадил в задние ряды. И почему? Потому что Грузия всегда была и находится на передовых позициях в формате т.н. трио. Мы опережаем и Молдову, и Украину по всем направлениям. Есть много сфер и направлений, в которых мы несравнимо опережаем эти страны. Мы ни чьему хорошему не завидуем, хотим всем пожелать большего прогресса… Я им сказал, что мы заслуживаем этот статус, в ином случае же их решение будет необъяснимым. Не хочу опережать события, но если будет негативное решение, это будет абсолютно неприемлемо и оскорбительно для нас, нашего народа и страны.



Напомню, что в прошлом году ни Украина, ни Молдова не выполнили никаких условий и им предоставили статус кандидата в качестве аванса (т.н. бонуса). Мы так много сделали за этот год, мы так много сделали раньше, нам удалось провести такой открытый и прозрачный процесс и, разумеется, страна заслуживает статуса кандидата», - заявил Гарибашвили.





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