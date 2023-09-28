

Деканоидзе: Заявления Гарибашвили выходят за всякие границы

28.09.2023 18:02





Самым отвратительным был тон, с которым Гарибашвили говорит о нуждающихся. Если ты нуждающийся, это для него оскорбительно, поэтому я думаю, что он очень позорный человек, - заявила журналистам депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе.



По ее оценке, заявления, сделанные сегодня Ираклием Гарибашвили относительно президента, оппозиции, партнеров, а также о Парцхаладзе и своем чартера, выходят за все рамки.



«Его заявления являются лишь показателем того, что клептократическая олигархия в Грузии выступает в пользу российских интересов. Его заявления, которые он сделал сегодня, выходят за всяческие границы. Он действует вместе с Лавровым, чтобы саботировать евроатлантическую интеграцию страны. Его люстрация уже состоялась. Когда так говоришь о Саломе Зурабишвили, оппозиции и защищаешь Парцхаладзе, все ясно. Гарибашвили и Парцхаладзе придерживаются одной идеологии, и оба являются слугами Иванишвили. Самым отвратительным был тон, с которым он говорил о своем чартере, о нуждающихся. То есть, если ты богатый - это хорошо, а если ты нуждающийся - это для него оскорбительно, поэтому я думаю, что он очень позорный человек», - заявила Деканоидзе.





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