

Саакашвили: Сандра остается главной любовью моей жизни

28.09.2023 19:19





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в социальной сети пост, касающийся Сандры Рулофс.



«Сандра — самый благородный и умный человек, с которым я имел величайшее счастье встретиться. Я должен благодарить ее за многое, чего достиг.



Мы вырастили двоих сыновей-патриотов Грузии, один лучше другого. Сандра остается главной любовью моей жизни, поскольку это была история очень большой любви и самая важная часть моей личности. Я очень переживаю из-за всех тех моментов, когда я причинял ей боль. В будущем я сделаю все, чтобы поддержать ее, Эдуарда и Николоза», — написал Михаил Саакашвили.



Сандра Рулофс посетила Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед» 26 сентября, после чего написала в Facebook: «Мне потребовалось два года, прежде чем я психологически смогла навестить Мишу . Сегодня состоялась наша продолжительная встреча и откровенный разговор. Я желаю ему свободы, здоровья и счастья. Мы больше не вместе“.





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