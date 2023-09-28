

Папуашвили: Грузия первой испытала на себе полномасштабную военную агрессию России

28.09.2023 20:40





Для меня большая честь участвовать в этой конференции и поделиться взглядом Грузии на столь важный вопрос, охвативший Европу и весь мир – войну России против Украины», - заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили во время своего выступления на Европейской конференции председателей парламентов стран-членов Совета Европы в Дублине.



Как отметил Шалва Папуашвили, война России поставила под вопрос нормы национального суверенитета, территориальной целостности, прав человека и верховенства закона.



«Этот конфликт подорвал существующую архитектуру безопасности, нанес огромный ущерб Украине и убил надежды на мирную Европу.



Вторжение России в Украину, крупнейшее в этом столетии, поставило под вопрос нормы национального суверенитета, территориальной целостности, прав человека и верховенства закона. Либеральный международный порядок оказался под огромным давлением.



Однако для моей страны, Грузии, эта агрессия не стала неожиданностью. Действительно, поддержка Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных рамках тверда и непоколебима не только потому, что мы уважаем международное право, но и потому, что мы понимаем боль Украины. Грузия первой испытала на себе полномасштабную военную агрессию России в 2008 году в виде попытки России насильственно изменить границы суверенного государства, этнических чисток, выселения десятков тысяч людей из домов и раскола общества. В 2008 году международная реакция на российскую агрессию было слабым, временным и неэффективным. К счастью, в отличие от примера Грузии, сегодня мы видим сильный и единый европейский ответ на агрессивные шаги России», - заявил Шалва Папуашвили.





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