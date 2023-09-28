

Оливер Вархей: В ближайшие недели вы увидите новое направление относительно расширения

28.09.2023 20:42





«В ближайшие недели вы увидите новое направление в наших взглядах на расширение, пакет, который теперь включает в себя десять стран-кандидатов и стран с европейской перспективой», — заявил Европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархей.



Как заявил Вархей на неформальной министерской встрече Евросоюза, доклад в основном охватывает четыре направления.



«В этом отчете мы не только хотим двигаться вперед, но и хотим обеспечить более быструю интеграцию. Это включает в себя план роста для Западных Балкан, который будет основываться на четырех основных принципах. Это усиления социально-экономических реформ для ускорения вступления региона в Европейский союз. Во-вторых, до присоединения мы хотим дать этим странам возможность поэтапной интеграции в единый рынок в направлении четырех свобод Европейского союза. Третий пункт включает сотрудничество в таких областях, как верховенство закона и демократия. Четвертое — мы хотим обеспечить необходимые инструменты для заполнения экономических и социальных трещин. Мы уверены, что с помощью этого процесса мы сможем дать нашей ситуации новый инструмент, с помощью которого ЕС сможет показать, что он готов принять новых членов. Он готов создать правильные условия для приема новых членов. Теперь страны-кандидаты должны в полной мере использовать эти возможности. По нашему мнению, нет необходимости изменять соглашения для приема новых участников. Очевидно, что внутренние дебаты могут проходить параллельно с процессом присоединения», — заявил Вархей.





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