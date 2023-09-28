Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председатель парламента Грузии встретился с генсеком Совета Европы


28.09.2023   20:44


Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 28 сентября провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Дублине.

Как говорится в официальном сообщении парламента Грузии, генсек Бурич отметила непоколебимую поддержку Советом Европы территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также выразила готовность к продолжению работы над механизмами укрепления доверия.

Стороны обсудили сотрудничество Грузии и Совета Европы и дальнейшие шаги в этом направлении. Председатель парламента Грузии проинформировал Марию Пейчинович Бурич о том, как государство выполняет рекомендаций Еврокомиссии.

Встреча состоялась в рамках Европейской конференции спикеров парламентов государств-членов Совета Европы.


Источник: СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна