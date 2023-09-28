

Председатель парламента Грузии встретился с генсеком Совета Европы

28.09.2023 20:44





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 28 сентября провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Дублине.



Как говорится в официальном сообщении парламента Грузии, генсек Бурич отметила непоколебимую поддержку Советом Европы территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также выразила готовность к продолжению работы над механизмами укрепления доверия.



Стороны обсудили сотрудничество Грузии и Совета Европы и дальнейшие шаги в этом направлении. Председатель парламента Грузии проинформировал Марию Пейчинович Бурич о том, как государство выполняет рекомендаций Еврокомиссии.



Встреча состоялась в рамках Европейской конференции спикеров парламентов государств-членов Совета Европы.



Источник: СОВА

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