

Премьеру Грузии непонятно, за что США ввели санкции против Парцхаладзе

28.09.2023 20:54





Премьер-министр Грузии Ираклии Гарибашвили считает, что необходимо предоставить доказательства того, что Отар Парцхаладзе действовал в интересах другой страны. При этом он указал, что ему не понятно, почему США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии.



«Хочу выразить удивление по поводу того, почему против Парцхаладзе ввели санкции. Непонятно, необъяснимо для меня. И да, я открыто фиксирую свое мнение по этому поводу…», — заявил он журналистам.



В ответ на вопрос одного из журналистов — «Вы не считаете, что он российский агент?» Об этом заявляет Америка», — Гарибашвили сказал:



«Это очень чувствительный вопрос. Хочу сказать вам одну отличительную вещь: Все те люди, которые действуют во вред интересам страны и в пользу интересов других стран, в моих глазах предатели. Неважно, какой страны он агент, он продажный и предатель. Мне, службам, государству не известен ни один факт, когда Парцхаладзе совершил какое-либо действие в ущерб интересам нашей страны и других стран».



В ответ на другой вопрос, нужны ли премьер-министру доказательства, Гарибашвили заявил:



«Безусловно. Когда судей санкционировали и сказали, что это произошло из-за фактов коррупции, кто-нибудь увидел доказательства? «Я не адвокат Парцхаладзе и он не нуждается в моем адвокатировании, но я излагаю свою позицию [по Парцхаладзе] как по отношению к гражданину, бывшему члену команды и бывшему прокурору.



Необходимо, чтобы мы слепо не принимали решение нашего партнера, которого мы очень уважаем. У нас с ним есть дискуссия и коммуникация об этом. Главное беспокойство и удивление, которые я хочу выразить, заключается в том, что никогда ни одна служба США и не обращалась по поводу Парцхаладзе. Если бы они проверили деятельность Парцхаладзе в России… Мы знаем, что он ведет предпринимательскую деятельность, но мы также знаем, что Парцхаладзе не является олигархом и не имеет никакого влияния на общество. Я думаю, что тут скрывать нечего.



Каким образом Парцхаладзе олигарх? Какой он олигарх? Человек ушел из правительства более 10 лет назад, делает бизнес. Это его выбор, почему он взял [российский] паспорт. Это индивидуальный выбор каждого».



Премьер-министр также добавил, что в подобных случаях государство будет защищать любого гражданина.



«Если завтра против вас введут санкции, вас также защитим», — сказал он журналисту.





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