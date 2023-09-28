

Папуашвили: Грузия выразила солидарность с Украиной не только словами, но и решительными политическими и дипломатическими шагами

28.09.2023 21:23





«Завоевание Россией Украины в этом столетии самым масштабным образом поставило под сомнение нормы национального суверенитета, территориальной целостности, прав человека и верховенства закона», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в своем выступлении на Европейской конференции председателей парламентов стран-членов Совета Европы.



Тема конференции — «Последствия войны России против Украины и роль национальных парламентов в восстановлении Украины».



По словам Шалвы Папуашвили, вторжения России в Украину в этом столетии самым масштабным образом поставило под сомнение нормы национального суверенитета, территориальной целостности, прав человека и верховенства закона. Либеральный международный порядок оказался под большим давлением.



Папуашвили отметил, что Грузия первой испытала на себе полномасштабную агрессию России в 2008 году.



«Международное реагирование на российскую агрессию в 2008 году был слабым, временным и неэффективным. К счастью, в отличие от примера Грузии, сегодня мы видим сильное и сплоченное европейское реагирование на агрессивные шаги России», — сказал Папуашвили.



По словам Папуашвили, Грузия выразила солидарность с Украиной не только словами, но и решительными политическими и дипломатическими шагами.



По его словам, «мы должны напомнить агрессору, что альтернативы миру нет».



«Мир — это не просто роскошь, а фундаментальный принцип, который мы должны учитывать в наших действиях и решениях. Мы должны объединиться и требовать уважения международного права, защиты границ и прав всех наций.



Я твердо верю, что Украина выиграет эту войну, и тогда международные усилия будут направлены на восстановление Украины, что укрепит жизнестойкость страны и воссоздаст фундамент свободной и развитой страны, которая будет тесно интегрирована в европейскую и мировую экономику.



Мы несем ответственность за то, чтобы будущие поколения не понесли последствий нашей неудачи. Грузия продолжит вносить свой вклад в построение мира, в котором надежды на мирную Европу станут реальностью», — заявил Шалва Папуашвили.





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