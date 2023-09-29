

Президент Грузии встретилась с представителями оппозиции

29.09.2023 10:32





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с представителями оппозиции.



Как заявила после встречи одна из лидеров «Лело» Саломе Самадашвили, перед Грузией стоят серьезные вызовы и, соответственно, все эти вызовы и угрозы они обсудили с президентом.



«Мы говорили о тяжелейшей ситуации в стране. Произошло нечто тяжелейшее, под санкции за шпионаж попал бывший представитель властей. Наши власти решили саботировать не только европейское будущее нашей страны, но и режим западных санкций и тем самым поставили под угрозу каждого гражданина Грузии, который пользуется банковской системой и является гражданином этой страны.



Путем саботажа «Грузинская мечта» поставила под угрозу европейское будущее этой страны. С другой стороны, по собственному решению она подставила под удар каждого гражданина Грузии, чтобы защитить Парцхаладзе, попавшего под санкции за шпионаж.



Страна стоит перед серьезными вызовами, соответственно, понятно, что все эти вызовы и угрозы мы обсуждали с президентом», - заявила Самадашвили.



По словам депутата от партии «За Грузию» Анны Бучукури, встреча состоялась по инициативе Саломе Зурабишвили, но о деталях она говорить не может.



«Каждый раз, когда президент посчитает необходимым встретиться с нашей командой, мы, естественно, придем к ней, поскольку наша команда уважает институт президента.



Обсуждалось много вопросов, но главным вопросом по-прежнему остается процесс европейской интеграции. Это была закрытая встреча, и поэтому я не могу говорить о деталях, не могу себе этого позволить», - заявила Бучукури в беседе со СМИ.



По словам члена парламентской политической группы «Еврооптимисты» Хатии Деканоидзе, в ходе встречи с президентом речь шла о вопросе лишения бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе грузинского гражданства. По словам Деканоидзе, позиция президента относительно импичмента, а также гражданства Отара Парцхаладзе, станет известна.



«Президент делает все, разумеется, адвокатирует статус кандидата Грузии, и она поделилась с нами этой информацией. Мы также изложили ей нашу позицию по поводу гражданства Парцхаладзе. Она сделает заявление в связи с этим. Позиция президента относительно импичмента и гражданства Парцхаладзе, наверное, станет известна», - заявила Деканоидзе.



Администрация президента пока не распространяла официальную информацию о встрече.





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