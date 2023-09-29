

В Тбилиси насчитали 179 незавершенных строек

29.09.2023 12:36





В Тбилиси насчитали 179 незавершенных строек. Как сообщают в мэрии Тбилиси, правительство столицы в 2018 году приступило к исследованию проблем незавершенного строительства и поиску соответствующих путей их решения. По информации ведомства, по 60 из учтенных на данный момент незавершенных строек мэрия приняла решение о соответствующих мерах поддержки, а на 5 строительных объектах уже началась активная работа.



Касательно того, что подразумевается под соответствующими мероприятиями поддержки в отношении незавершенного строительства со стороны мэрии, в столичном правительстве поясняют, что мэрия предлагает инвестору, заинтересованному в конкретном незавершенном строительстве, увеличение коэффициента застройки земельного участка или, взамен альтернативную территорию, «которую инвестор использует, разумеется, для покрытия тех расходов, которые он понесет».



«Создана комиссия по незавершенному строительству, которую возглавляет заместитель мэра. На эту комиссию выносятся все проблемные вопросы. Инициативные группы пострадавших обращаются в комиссию, и по согласованию с ними, при их абсолютной включенности проходят все процедуры - встречи с инвесторами, переговоры с ними», - пояснили в столичной мэрии.





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