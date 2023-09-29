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Каждый пятый из въехавших в Грузию в январе-июне этого года визитеров является гражданином России - TIG
29.09.2023 12:56
По данным исследования «Международной прозрачности – Грузия», каждый 5-й из въехавших в Грузию в январе-июне этого года визитеров является гражданином России.
Кроме того, согласно приведенным в исследовании данным «Грузстата», только в 2022 году в Грузии остались жить 62,300 граждан России.
«В январе-июне 2023 года из России въехало 578 тысяч визитеров, что в 2 раза больше показателя января-июня 2022 года. Доля российских визитеров в общем количестве визитеров составляет 20%, что является рекордным показателем! Часть российских визитеров поселилась в Грузии на продолжительный срок. По информации «Грузстата», только в 2022 году в Грузии остались жить 62,300 граждан России», - говорится в отчете.
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