

Самадашвили: импичмент – это маскарад «Грузинской мечты», целью которого является то, чтобы мы не получили статус кандидата

29.09.2023 13:07





Член партии «Лело» Саломе Самадашвили заявила, что на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили обсуждались вызовы, с которыми сегодня сталкивается Грузия.



По словам Самадашвили, она поговорила с президентом о том, что главной задачей страны является смена российской власти.



«Я говорила с президентом о том, что провал статуса кандидата сегодня – это задача России, которую она поручила «Грузинской мечте», и что может сделать наше общество, чтобы не дать «Грузинской мечте» выполнить эту задачу.



Мы мало говорили об импичменте. Все понимают, что импичмент – это маскарад, устроенный «Грузинской мечтой», целью которого является не дать нам получить статус кандидата. Успешное завершение процедуры импичмента означает невозможность принятия Евросоюзом положительного решения по вопросу Грузии. Мотивация президента Грузии сегодня – сделать все, чтобы не дать «Грузинской мечте» шанс, чтобы наша страна потеряла статус кандидата», — заявила Саломе Самадашвили.





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