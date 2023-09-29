

Георгий Вашадзе возглавит избирательную кампанию «Платформы победы»

29.09.2023 13:56





«Георгий Вашадзе возглавит предвыборную кампанию «Платформы победы». Об этом на брифинге, состоявшемся в центральном офисе «Единого национального движения», заявил председатель ЕНД Леван Хабеишвили.



«Опыт 2018 года показал, что Георгий Вашадзе является фантастическим организатором и может управлять кампаниями. Поэтому мы приняли решение, что у нашей коалиционной кампании будет лидер в лице Георгия Вашадзе», — отметил Хабеишвили.



По его словам, начинается работа по формированию мощной коалиции.



По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, платформа начнет интенсивные встречи с целью дальнейшего расширения состава коалиции. Вашадзе надеется, что к их единству присоединятся и другие оппозиционеры.







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