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Георгий Вашадзе возглавит избирательную кампанию «Платформы победы»
29.09.2023 13:56
«Георгий Вашадзе возглавит предвыборную кампанию «Платформы победы». Об этом на брифинге, состоявшемся в центральном офисе «Единого национального движения», заявил председатель ЕНД Леван Хабеишвили.
«Опыт 2018 года показал, что Георгий Вашадзе является фантастическим организатором и может управлять кампаниями. Поэтому мы приняли решение, что у нашей коалиционной кампании будет лидер в лице Георгия Вашадзе», — отметил Хабеишвили.
По его словам, начинается работа по формированию мощной коалиции.
По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, платформа начнет интенсивные встречи с целью дальнейшего расширения состава коалиции. Вашадзе надеется, что к их единству присоединятся и другие оппозиционеры.
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