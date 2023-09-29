

Саакашвили: У России свой генерал-губернатор в Грузии — Иванишвили

29.09.2023 13:58





«Перед выборами нам следует отказаться от иллюзий, что неизвестная нам молодежь снова выйдет на улицу, а оппозиция примкнет к этой новой волне, я уже здесь, и собираюсь активно участвовать в объединении всех достойных людей, в том числе массово привлекать новых людей», — говорится в письме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое зачитала член «Национального движения» Софо Джапаридзе.



Как отмечает в своем письме Саакашвили, Грузия – завоеванная и заключенная в тюрьму страна.



«У России свой генерал-губернатор в Грузии — Иванишвили, который делает то, чему научился в России, заставляет нас смотреть представления, сталкивает лбами президента и правительство, способствует формированию нескольких лагерей внутри оппозиции и показывает народу их мелкие ссоры, постоянно шантажирует Европу и Америку, соответственно, создает ощущение конкуренции с Россией. Он уничтожает тех, кто на самом деле представляет для него угрозу физически и морально», — пишет Саакашвили.



По его словам, выход из этой ситуации — единство.



«У «Грузинской мечты» больше нет реальных идеологических сторонников, Россия и Иванишвили оказались на изнанке истории, Украина в любом случае победит Россию с помощью Запада, заложив тем самым основу процесса дезинтеграции России. Восстановление территориальной целостности Азербайджана и открытый уклон Армении в сторону Запада разрушили основную парадигму России на Южном Кавказе. Россия больше не имеет поддержки народов ни одной из трех стран Кавказа, поэтому, я уже здесь и намерен активно заниматься объединением всех достойных людей, в том числе массово привлекать новых людей. Я сам многому научился на своих кадровых ошибках. В заключении я хорошо увидел, кто есть кто, и намерен освободить из тюрьмы не только себя, но и всю страну!», — говорится в письме Саакашвили.







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