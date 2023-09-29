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Гарибашвили: Третий год мы продолжаем высокие темпы роста экономики - за 8 месяцев рост экономики составляет 7%
29.09.2023 15:51
Третий год мы продолжаем высокие темпы роста экономики - рост экономики за 8 месяцев составляет 7%, что является значительным прогрессом, учитывая все обстоятельства и текущие факторы в мире, – заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, изначально в бюджете текущего года был заложен экономический рост в 5%, однако он был скорректирован и предполагается рост 6,5%.
«Сегодня мы рассмотрим первый вариант бюджета на 2024 год, который сегодня направим в парламент. Последние 2 года у нас был сильный экономический рост, и третий год мы продолжаем высокие темпы роста экономики. Мы скорректировали бюджет – в этом году предполагается экономический рост 6,5%. Однако изначально было рассчитано очень консервативно – на 5%. Также хочу отметить, что рост экономики за 8 месяцев составляет 7%, что, учитывая все обстоятельства и текущие факторы в мире, является значительным прогрессом», - сказал премьер-министр.
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