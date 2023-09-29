

Послы Германии и Франции обращаются к политическим силам Грузии с совместным заявлением

29.09.2023 17:46





Послы Франции и Федеративной Республики Германии Шераз Гасри и Петер Фишер призывают политические силы Грузии объединиться вокруг цели членства в ЕС и работать вместе для ее достижения.



Как отмечается в совместном заявлении послов, они приветствуют недавние и будущие визиты из Грузии в столицы стран ЕС и евроструктуры.



«В декабре 2023 года у Евросоюза и Грузии будет историческая возможность: предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. Это станет следующим этапом в долгосрочном партнерстве и дружбе между Грузией и Евросоюзом, целью которого является членство Грузии в ЕС.



Мы призываем все политические силы в Грузии объединиться вокруг этой цели и работать вместе для ее достижения.



С этой точки зрения мы приветствуем недавние и предстоящие визиты из Грузии в столицы стран ЕС и евроструктуры, в Брюссель, с встречами глав государств и правительств, различных членов правительства, как и широкими представительствами парламентов», - отмечается в заявлении.





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