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Послы Германии и Франции обращаются к политическим силам Грузии с совместным заявлением


29.09.2023   17:46


Послы Франции и Федеративной Республики Германии Шераз Гасри и Петер Фишер призывают политические силы Грузии объединиться вокруг цели членства в ЕС и работать вместе для ее достижения.

Как отмечается в совместном заявлении послов, они приветствуют недавние и будущие визиты из Грузии в столицы стран ЕС и евроструктуры.

«В декабре 2023 года у Евросоюза и Грузии будет историческая возможность: предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. Это станет следующим этапом в долгосрочном партнерстве и дружбе между Грузией и Евросоюзом, целью которого является членство Грузии в ЕС.

Мы призываем все политические силы в Грузии объединиться вокруг этой цели и работать вместе для ее достижения.

С этой точки зрения мы приветствуем недавние и предстоящие визиты из Грузии в столицы стран ЕС и евроструктуры, в Брюссель, с встречами глав государств и правительств, различных членов правительства, как и широкими представительствами парламентов», - отмечается в заявлении.


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