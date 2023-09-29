

Бокучава: Результаты исследования Edison Research подтверждают, что до 70% населения настроены оппозиционно

29.09.2023 19:13





Результаты исследования Edison Research подтверждают, что до 70% населения настроенს оппозиционно - это самое важное и оппозиционные партии должны сделать капитализацию именно на этом, - об этом журналистам заявила председатель фракции «Национальное движение» Тина Бокучава.



По ее словам, исследования, проведенные всеми надежными исследовательскими организациями, показывают, что количество оппозиционно настроенных людей превышает провластный ресурс.



«Именно поэтому «Единое национальное движение» создает избирательный штаб не за один или два месяца до выборов, а за год. Мы выделили руководителя штаба и начинаем активную работу для того, чтобы консолидировать оппозиционно настроенных людей, которые намного превышают провластный ресурс. Самое главное – чтобы у избирателей появилась вера в победу - как только они поверят в победу, их голоса будут консолидированы для победы над российским режимом», - сказала Тина Бокучава.



Телекомпания «Формула» опубликовала результаты опроса общественного мнения Edison Research. На вопрос - за какую партию вы проголосовали бы, если бы сегодня проводились парламентские выборы? - по аллокации рейтинг распределяется следующим образом: «Грузинская мечта» – 37%; «Платформа победы» – 22%; «За Грузию» – 10%; «Гирчи – больше свободы, Дроа» – 4%; «Лейбористская партия» – 4%; Лело» – 4%; «Для народа» – 4%; «Гирчи» (Яго Хвичия) – 4%; «Консервативное движение Альт-инфо» – 3%; «Граждане» – 2%; «Европейская Грузия – Движение за свободу» – 1%; «Альянс патриотов» – 1%; другие – <1%.



Опрос общественного мнения провела международная исследовательская компания Edison Research по заказу телеканала «Формула». В рамках исследования в масштабе страны методом очного опроса по случайному выбору было опрошено 1500 человек в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голоса. Погрешность +/- 3% для уровня надежности 95%. Полевые работы проводились в период с 7 по 24 сентября 2023 года.





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