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Премьер-министр встретился с министром экономики Азербайджана
29.09.2023 21:33
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джабаровым.
На встрече были обсуждены существующие стратегические отношения между Грузией и Азербайджаном и будущие перспективы сотрудничества.
Разговор коснулся вопросов экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.
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