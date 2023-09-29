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Премьер-министр встретился с министром экономики Азербайджана


29.09.2023   21:33


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джабаровым.

На встрече были обсуждены существующие стратегические отношения между Грузией и Азербайджаном и будущие перспективы сотрудничества.

Разговор коснулся вопросов экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.


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