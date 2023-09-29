

The Economist пишет об европейском пути Грузии, Украины, Молдовы и Балкан

29.09.2023 21:36





«Вступление в самый успешный в мире клуб мирных, процветающих демократий поставит Украину и ее претендентов на членство на Западных Балканах, в Грузии и Молдове на новый и перспективный путь», — об этом говорится в статье издания «The Economist».



Согласно статье, спустя 70 лет после первого союза европейских стран, на руинах Украины вновь пробуждается нечто похожее на чувства, которые вдохновляли отцов-основателей Европейского союза, поскольку теперь речь идет о принятии девяти новых членов, включая Украину.



«The Economist» пишет, что оставление европейских соседей в серой зоне открывает двери тем, кто будет дестабилизировать континент, начиная с президента России Владимира Путина. Согласно статье, интеграция ни одной из стран не будет легкой, поскольку Грузия, Молдова и Украина имеют территории, оккупированные Россией.



Согласно статье, при выполнении своей миссии ЕС должен взять на себя три твердых обязательства. Во-первых, это послание надежды заявителям на то, что некоторые преимущества членства могут быть реализованы поэтапно в ходе экономических реформ, включая доступ к единому рынку.



Как пишет «The Economist», вторым обязательством Евросоюза является то, что внутренние реформы Евросоюза не должны препятствовать членству тех, кто готов к членству. По мнению издания, Евросоюз должен отменить вето одной страны на коллективные решения.



В качестве третьего обязательства «The Economist» называет механизм, согласно которому в отношении новичков, имеющих нестабильное управление, Брюссель должен иметь механизмы наказания за плохое поведение.







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