

Президент Грузии: Если Украина не устоит, РФ нападет на нас или страны Балтии

29.09.2023 22:16





Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия нападет на Грузию или страны Балтии, если Украина не устоит.



Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью литовскому телеканалу LRT.



По ее словам, под угрозой вся Европа, сама демократия и ее будущее. Она назвала важнейшей битву, которая сейчас ведется в Украине, добавив, что Украина выиграет эту битву, поскольку Киев сопротивлялся так долго, что остальному миру это казалось невозможным.



"Чья очередь наступит? Нас или вас. Вы уже сказали нам, что мы следующие, если Россия не остановится на Украине. В нашей стране на оккупированных территориях находятся российские военные базы", – пояснила Зурабишвили.



По мнению президента Грузии, первый раунд лидер РФ Владимир Путин уже проиграл, и теперь необходимо, чтобы победила Украина, что, считает она, приведет всех к победе и поможет обеспечить мир и стабильность



"Стойкость и мужество, которые демонстрируют Украина и ее президент, показывают всему миру, что они способны противостоять военной мощи России, противостоять российской армии, унизить российскую армию. Потому что все, что происходит – смена военачальников, бесконечные изменения военной стратегии, дело Пригожина – показывает, что российский президент не смог реализовать те амбиции, которые он ставил перед собой, и продолжает не военную войну, а войну по типу КГБ", — добавила Зурабишвили.



Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал три фактора, которые, по его мнению, заставят российское руководство задуматься о прекращении войны против Украины.



"Во-первых, это осознание, что Запад готов поддерживать Украину независимо от того или иного отдельного поворота событий. Думаю, Путин понимает, что не сможет противостоять совокупному экономическому потенциалу США, Канады и ЕС", — отметил Ринкевичс.



Во-вторых, считает он, западные союзники должны продемонстрировать, что наращивают свое оборонное производство, чтобы иметь достаточно оружия и для того, чтобы помогать Украине, и для пополнения собственных запасов.



"В-третьих – это конечно прогресс Украины на поле боя, который продемонстрирует России, что все мечты о повторном захвате уже освобожденных Украиной территорий напрасны", — отметил Эдгарс Ринкевичс.





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