

Хухашвили: Саломе Зурабишвили сейчас в политическом шоколаде

30.09.2023 11:01





Саломе Зурабишвили сейчас в политическом шоколаде, объявят ей импичмент или нет, она во всех случаях в выигрыше, - об этом заявил политолог Гия Хухашвили в программе «360 градусов» на канале «Палитраньюс».



По словам Гии Хухашвили, если Саломе Зурабишвили сделает политическую заявку, у нее будет самый высокий рейтинг.



«Политически в выигрыше потому, что в обоих случаях она записывает политические очки в оппозиционном электорате. Если не смогут объявить импичмент, зачтется как заслуга, если дело пойдет плохо, ответственность не на ней, потому что она сделала все для того, чтобы мы получили статус. Будет своего рода демонстрацией силы, что она нанесла поражение власти в борьбе за импичмент. Если объявят импичмент, у нее будет своего рода мантия несправедливо пострадавшей.



Этот человек просто полностью изменился за последние 2 года. Первые годы ее президентства, исходя из моральных обязательств перед властью, были совсем другими, но как только она перешла Рубикон и стала действительно президентом, она показала политический класс и показывает по сей день. Главное, работает для долгосрочных интересов государства и не считается с истерикой власти в связи с этим. Людям это нравится, и если она сделает политическую заявку, я думаю, у нее будет самый высокий рейтинг», - сказал Гия Хухашвили.





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