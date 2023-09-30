

1 октября в Грузии пройдут промежуточные парламентские выборы и внеочередные выборы мэра Гурджаани

30.09.2023 13:13





Завтра, 1 октября, пройдут промежуточные парламентские выборы и внеочередные выборы мэра Гурджаани. В связи с этим сегодня в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии состоялся брифинг.



Как сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани, избирательная комиссия готова провести выборы, имеющие особое значение в процессе модернизации выборов, в полном соответствии с законодательством, прозрачно и на высоком профессиональном уровне.



Кроме того, по ее информации, избирательная комиссия в целях информирования избирателей провела масштабную и активную информационно-образовательную кампанию, которая полностью посвящена вопросу участия в голосовании электронными средствами.



По словам спикера ЦИК, всего для промежуточных/внеочередных выборов будет открыто 133 избирательных участка.



«1 октября избиратели выберут мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра Гурджаани. Всего для промежуточных/внеочередных выборов будет открыто 133 избирательных участка. На 103 избирательных участках голосование пройдет с использованием аппаратов для верификации избирателей и подсчета голосов, и в нем примет участие 85,3% от общего числа избирателей.



Голосование на остальных 30 избирательных участках пройдет по существующим до этого времени правилам, однако бюллетени на этих участках будут оцифрованы, загружены на соответствующую безопасную платформу и станут доступны всем заинтересованным сторонам.



Общее число зарегистрированных избирателей в соответствующих мажоритарных избирательных округах составляет 184 300», - отметила Натия Иоселиани.



Как заявила на брифинге спикер ЦИК, для наблюдения за выборами зарегистрировано 16 международных наблюдателей и 426 местных наблюдателей. По ее же информации, освещать избирательный процесс будут 158 представителей медиаорганизаций. За выборами также будут наблюдать 178 представителей избирательных субъектов.



«Избирательные участки откроются в 06:45. Голосование начнется в 08:00 утра. Избиратель должен иметь при себе удостоверение личности гражданина Грузии или паспорт гражданина Грузии.



В течение дня будет работать контакт-хаб ЦИК – 2 51 00 51 и чат; глухие и слабослышащие избиратели смогут получить информацию посредством видеозвонка.



Также в постоянном режиме будет работать медиа-центр, где медиа и участвующие в избирательных процессах стороны будут иметь возможность получать информацию по интересующим их вопросам», - заявила Иоселиани.





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