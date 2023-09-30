

Консолидированный бюджет следующего года составит 27,8 млрд лари - инициирован проект госбюджета

30.09.2023 13:19





Проект госбюджета на 2024 год был инициирован в парламенте Грузии правительством страны под авторством Минфина. Согласно первоначальному варианту госбюджета, консолидированный бюджет следующего года составит 27,8 млрд лари.



Вместе с тем, как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета, в 2024 году запланирован 5,2%-ный реальный экономический рост, а прогноз реального экономического роста в среднесрочной период составляет 5%. Согласно проекту, валовой внутренний продукт (ВВП) в расчете на душу населения превышает 8600 долларов.



«В 2024 году прогноз налоговых поступлений по видам налогов таков: прогнозный показатель подоходного налога определен в размере 6705,3 млн лари, в том числе доля государственного бюджета - 6168,9 млн лари, доля автономных республик – 536,4 млн лари; прогнозный показатель налога на прибыль определен в размере 2063,0 млн лари; прогнозный показатель налога на добавленную стоимость определен в размере 9 121,4 млн лари, в том числе доля государственного бюджета - 7 388,3 млн лари, доля муниципалитетов - 1 733,1 млн лари; прогнозный показатель акциза определен в размере 2365,1 млн лари; прогнозный показатель налога на импорт определен в размере 161,2 млн лари; прогноз налога на имущество составляет 650,0 млн лари; прогнозный показатель других налогов определен в размере 176,2 млн лари.



Прогнозный показатель приватизации консолидированного бюджета составляет 350,0 млн лари, что идентично прогнозу на 2023 год», - отмечается в пояснительной записке к проекту.





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