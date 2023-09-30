

Хабеишвили: У страха глаза велики

30.09.2023 16:06









По мнению Левана Хабеишвили, несмотря на то, что основатель правящей партии Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» считают, что в стране не должно быть протестов, им следует хорошо понимать, что в конечном итоге они не смогут уйти от воли народа.



«Бидзина Иванишвили и русская партия считают, что не должно быть протестов, люди не должны протестовать против бедности, оккупации, против превращения этой страны в Россию. Народ не должен протестовать – так мыслит Бидзина Иванишвили и русская партия… Следовательно, они введут конкретные ограничения, будут обсуждаться конкретные законопроекты, чтобы ужесточить карательные меры, кого-то арестуют, кого-то оштрафуют. Однако все должны прекрасно понимать, что у страха глаза велики, и именно поэтому они смотрят сейчас широко раскрытыми испуганными глазами. И правильно боятся, ведь грузинский народ не смириться ни с русификацией страны, ни с тем фактом, что русская партия сворачивает с европейского курса. И с рабством грузинский народ не намерен мириться. Сколько бы законов они ни писали, все должны хорошо знать, что в конечном итоге им не уйти от воли народа», - заявил Леван Хабеишвили.



Власти намерены



Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты от «Грузинской мечты»: Анри Оханашвили, Ираклий Берая, Гиви Миканадзе, Рати Ионатамишвили, Ираклий Шатакишвили, Тенгиз Шарманашвили и Александр Табатадзе.



Депутаты «Грузинской мечты» требуют скорейшего рассмотрения и принятия законопроекта, «исходя из необходимости эффективного и своевременного реагирования» на угрозы, указанные в заявлении СГБ.



Проект будет представлен бюро парламента Грузии на заседании 2 октября. У страха глаза велики, и поэтому они смотрят сейчас широко раскрытыми испуганными глазами. И правильно боятся, потому что грузинский народ не смириться ни с русификацией страны, ни с тем фактом, что русская партия сворачивает с европейского курса. И с рабством грузинский народ не намерен мириться, - заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили, комментируя новую законодательную инициативу представителей правящей команды, которая предполагает ужесточение законодательства и введение новых запретительных норм относительно возведения временных конструкций во время демонстраций.По мнению Левана Хабеишвили, несмотря на то, что основатель правящей партии Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» считают, что в стране не должно быть протестов, им следует хорошо понимать, что в конечном итоге они не смогут уйти от воли народа.«Бидзина Иванишвили и русская партия считают, что не должно быть протестов, люди не должны протестовать против бедности, оккупации, против превращения этой страны в Россию. Народ не должен протестовать – так мыслит Бидзина Иванишвили и русская партия… Следовательно, они введут конкретные ограничения, будут обсуждаться конкретные законопроекты, чтобы ужесточить карательные меры, кого-то арестуют, кого-то оштрафуют. Однако все должны прекрасно понимать, что у страха глаза велики, и именно поэтому они смотрят сейчас широко раскрытыми испуганными глазами. И правильно боятся, ведь грузинский народ не смириться ни с русификацией страны, ни с тем фактом, что русская партия сворачивает с европейского курса. И с рабством грузинский народ не намерен мириться. Сколько бы законов они ни писали, все должны хорошо знать, что в конечном итоге им не уйти от воли народа», - заявил Леван Хабеишвили.Власти намерены ужесточить законодательство относительно возведения временных конструкций во время собраний и демонстраций и задействовать новые запретительные нормы.Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты от «Грузинской мечты»: Анри Оханашвили, Ираклий Берая, Гиви Миканадзе, Рати Ионатамишвили, Ираклий Шатакишвили, Тенгиз Шарманашвили и Александр Табатадзе.Депутаты «Грузинской мечты» требуют скорейшего рассмотрения и принятия законопроекта, «исходя из необходимости эффективного и своевременного реагирования» на угрозы, указанные в заявлении СГБ.Проект будет представлен бюро парламента Грузии на заседании 2 октября.





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