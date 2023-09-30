

Винников: Прогресс, которого достигнет Грузия на пути в ЕС, является прогрессом на пути к вступлению в НАТО

30.09.2023 19:43





«Мы призываем наших грузинских друзей в полной мере использовать окно возможностей, открывающееся в процессе получения статуса кандидата в ЕС», — заявил глава офиса связи НАТО Александр Винников.



По его словам, прогресс, которого Грузия достигнет на пути к вступлению в Европейский Союз, является также прогрессом на пути к вступлению в НАТО.



«НАТО и Европейский Союз — разные организации, но любой прогресс, которого достигает Грузия на пути к вступлению в Европейский Союз, — это также прогресс, который Грузия достигает на пути к вступлению в НАТО. Обе организации, Европейский Союз и НАТО, основаны на таких ценностях и принципах как демократия, права человека и верховенство закона. Это фундаментальные ценности, которые должна разделять любая страна, желающая вступить в НАТО и ЕС. Поэтому мы призываем наших грузинских друзей в полной мере использовать окно возможностей, открывающееся в процессе получения статуса кандидата в ЕС, чтобы добиться прогресса и осуществить необходимые внутренние реформы, что также рекомендует Грузии НАТО», — заявил Александр Винников.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





