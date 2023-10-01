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Саакашвили: В ближайшие недели и месяцы все увидят мои активные действия
01.10.2023 11:13
Я здесь, чтобы помочь каждому грузину и добьюсь, что бы жизнь людей стала намного более гуманной и достойной, я делал это раньше и вместе с вами смогу и сейчас, — написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети.
По словам Саакашвили, в ближайшие время все увидят его активные действия.
«Уже два года совершенно невинно нахожусь в плену у России и российского олигарха. Они уже сами не помнят, в чем меня обвиняют, и называют меня то убийцей, то тысячей разных гадких слов. Я, конечно, сожалею, что не могу помочь Украине непосредственно в войне, но не жалею о своем нахождении в Грузии, поскольку оно имеет символическое и практическое значение. Символически это подтверждение несправедливости этой войны и пророссийского режима и демонстрация моей стойкости. В ближайшие недели и месяцы мои активные действия увидят практически все. Я здесь, чтобы помочь каждому грузину и добьюсь, чтобы жизнь людей стала более гуманной и достойной. Я делал это раньше, вместе с вами мы сможем это и сейчас», — написал Саакашвили.
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