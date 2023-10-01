

В Грузии проходят промежуточные выборы в парламент и внеочередные выборы мэра Гурджаани

01.10.2023 12:50





В муниципалитетах Гори и Каспи проходят промежуточные парламентские выборы, а в Гурджаани – внеочередные выборы мэра.



Как заявила на брифинге в Центризбиркоме пресс-спикер ЦИК, избирательная администрация готова провести выборы 1 октября, имеющие особое значение в процессе модернизации выборов, в полном соответствии с законодательством, прозрачно и на высоком профессиональном уровне.



«Сегодня у нас есть возможность еще раз протестировать электронные технологии перед всеобщими выборами 2024 года. Местные и международные наблюдатели следят за тем, как проходит избирательный процесс с использованием технологий. Конечно, очень важна явка избирателей. Поэтому, в первую очередь, мы хотим призвать избирателей прийти на избирательные участки и сделать выбор. Вместе мы должны способствовать проведению выборов с использованием электронных технологий в соответствии с международными стандартами, потому что выборы — общее дело», — заявили в ЦИК.



Также на брифинге сообщили, что сегодняшнее голосование проходит в общей сложности на 133 избирательных участках.







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