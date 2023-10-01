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Гарибашвили: Сила грузинского государства заключается в единстве власти и народа
01.10.2023 13:02
Выборы 1 октября 2012 года стали одним из важнейших событий в нашей новейшей истории, грузинский народ выразил доверие главному творцу этой исторической победы господину Бидзине Иванишвили, который демократическим путем сменил автократическую, антинациональную, репрессивную систему, режим, угнетавший народ, и начал совершенно новый этап развития страны, пишет в социальной сети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, Иванишвили объединил все общество во времена полной безысходности, и такая консолидация людей впервые в истории страны сделала возможной мирную передачу власти.
«С сегодняшней точки зрения результаты этой победы наглядные и впечатляющие — наша политическая команда обеспечила единственный длительный период мира после обретения независимости, провела масштабные экономические и социальные реформы, способствовала укреплению демократических институтов, сделала важные шаги на пути к историческому стремлению грузинского народа – вступлению в Европейский Союз. Мы продолжаем процесс демократических преобразований, развития безопасности и процветания страны, и стремимся к еще более амбициозным целям. Все это время нам придает силы огромное доверие и поддержка народа. Сегодня я хотел бы еще раз поблагодарить каждого члена или сторонника «Грузинской мечты», все наше общество. Сила грузинского государства заключается в единстве власти и народа, и я верю, что это единство принесет нашей стране окончательную победу. Конечная цель победы первого октября – объединение страны», — пишет Ираклий Гарибашвили.
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