

Хабеишвили: Мы должны сделать все, чтобы политически выпроводить российский режим на тот свет

01.10.2023 17:23





Бидзина Иванишвили ничего не оставляет от этой страны и пытается уничтожить до конца - мы должны сделать все, чтобы политически выпроводить российский режим на тот свет, - об этом на брифинге в Кутаиси заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, важно, что через 11 лет после победы «Грузинской мечты» на выборах 2012 года грузинский народ почувствовал «вред российского режима».



«Прошло 2 года с путинского плена, с тех пор, как президента Саакашвили держат в плену, а Соединенные Штаты Америки открыто сказали, что это дело сфабриковано агентом ФСБ, агентом России, я имею в виду Парцхаладзе. Со стороны США это уже подписанный документ. Президент Саакашвили осужден теми судьями, которые попали под санкции из-за коррупции. Таких судей в Грузии четверо. Важно, что к этой 11-й годовщине грузинский народ уже хорошо, открыто почувствовал на себе вредность и зло российского режима. Сегодня мы в Кутаиси. За моей спиной парламент, который является монументом зла, того, как можно разрушить национальные интересы своей страны, как можно разрушить один конкретный город. Но я хочу спросить просто - парламент в Кутаиси построен, например, Михаилом Саакашвили из «Национального движения», а что Бидзине Иванишвили сделал Гелати…



…Бидзина Иванишвили ничего не оставляет и пытается уничтожить до конца. Но хочу сказать обществу, мы должны сделать все, чтобы выпроводить российский режим на политический тот свет. Да, Кутаиси будет главным городом в Грузии; да, парламент Грузии вернется в Кутаиси; да, сотни тысяч наших эмигрантов должны вернуться в Кутаиси; да, необходимо развитие Цкалтубо; да, важно, чтобы пленник Путина, президент Саакашвили, был свободен и да, мы должны быстро идти к Евросоюзу. Только это зло, которое именуется Бидзиной Иванишвили, и уже 11 лет грабит наших граждан, все вместе мы обязательно должны завершить», - заявил Леван Хабеишвили.





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