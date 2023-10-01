

Вашадзе: полноправное членство в Евросоюзе проходит по пути замены правительства

01.10.2023 17:59





Кризис в «Национальном движении» преодолен, мы вступили в фазу активной работы, и вы увидите, что наша поддержка будет возрастать с каждым днем, потому что мы хотим сделать полезное дело для народа, — заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По словам Вашадзе, двери открыты для всех, кто видит себя в новом коалиционном механизме.



«Я думаю, что Михаил Саакашвили должен играть активную роль в том освободительном движении, как я бы его назвал, что означает освобождение Грузии от российских агентов, Парцхаладзе и других. Как бы ни завершился процесс получения статуса кандидата в декабре, мы не сможем стать полноправными членами Евросоюза вместе с «Грузинской мечтой» и не сможем принести те блага, которые нужны нам для Грузии. Поэтому давайте считать задачу смены правительства нашей национальной задачей, чтобы Грузия начала быстрое развитие и принести в Грузию европейский уровень жизни, процветания и мир. Не будет ни одного сектора, где мы не начнем большую трансформацию. Это наша главная задача, и в конечном итоге полноправное членство в Евросоюзе проходит по пути замены правительства», — сказал Вашадзе.







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