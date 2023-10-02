

Джапаридзе: Мы хотим, чтобы освобождение Саакашвили было самым большим шагом к демократии

02.10.2023 10:29





Представитель третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе заявляет, что властям придется освободить Михаила Саакашвили.



Как она заявила у клиники «Вивамед», «грузинский народ не допустит смертного приговора Саакашвили».



«Уже два года третий президент страны совершенно несправедливо находится в личном плену у олигарха и Путина. Мы смотрим на то, в каком положении власти сегодня. Их самая большая головная боль – именно Михаил Саакашвили. Даже в заключении ему удается быть на передовой в борьбе с олигархом и Россией. Мы все хорошо помним, по какой абсурдной причине его задержали. На самом деле Иванишвили больше всего боится нахождения на свободе международно признанного политика и реформатора. В последние месяцы мы видим, не проходит и дня, чтобы «Грузинская мечта» не делала заявления о Михаиле Саакашвили. Очень важно, что как западные лидеры, так и европарламентарии, очень влиятельные организации, призывают власть к переводу или освобождению для получения адекватного лечения. Но мы видим результат. Властям обязательно придется освободить Михаила Саакашвили. Они ответили холодным отказом президенту Украины, многим европарламентариям, западным лидерам. Но они не смогут противиться сотням тысяч сторонников Михаила Саакашвили. Сегодня, когда страна находится в тяжелейшей ситуации, не время для противостояния и агрессии. Мы хотим, чтобы освобождение Саакашвили было самым большим шагом к демократии. В противном случае, все должны хорошо понимать, что грузинский народ не допустит смертного приговора Саакашвили», - заявила Софо Джапаридзе.





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